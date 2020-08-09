محافظ بني سويف يوجه بدراسة وافية لإعادة النظر في تقدير سعر المتر للتصالح

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا مع اللجنة التنسيقية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام، والمهندس محمد ثروت نقيب مهندسي بني سويف، ومديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية السبع ومسؤولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة وأعضاء اللجنة التنسيقية.

وناقش المحافظ مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي الخاص بطلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون، وأهم المعوقات التي تواجه اللجان الفنية الخاصة بمراجعة الملفات وتقدير قيمة التصالح، مشددا على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمني المحدد، مع إعداد تقرير يومي بما تم إنجازه في هذا الملف الحيوي.

وأشار إلى أنه سوف يعقد اجتماعا "خلال الأسبوع الجاري" للاطلاع على ما تم تنفيذه من توجيهات في اجتماع اليوم، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة والدورية لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب، موجها بأهمية توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

كما كلف المحافظ اللجنة التنسيقية لقانون التصالح بإعداد دراسة وافية فيما يخص إعادة النظر في تقدير سعر المتر في التصالح مع الأخذ في الاعتبار مستجدات الوضع في هذا الملف بالمحافظات المجاورة، وما هي الإجراءات اللازم تنفيذها لإعادة التسعير، وتوضيح تأثير ذلك على الموقف التنفيذي الخاص بملف التصالح، مؤكدا أهمية هذه الدراسة في اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والتيسير على المواطنين.

وناقش المحافظ مستجدات الوضع في ملف دهان واجهات المباني وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بشأن دهان واجهات كافة العمارات المبنية بالطوب الأحمر "بلون موحد" والمطلة على المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن ، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الطلاء خلال المدة المقررة، وإعداد تقرير بما تم إنجازه في الملف والمعوقات التي تعترض سير العمل والإجراءات المنفذة.