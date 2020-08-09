إصابة السياسي الجنوب أفريقي المخضرم مانجوسوثو بوثيليزي بكورونا

أعلنت عائلة السياسي الجنوب أفريقي المخضرم مانجوسوثو بوثيليزي،91 عاما، مؤسس "حزب الحرية إنكاثا"، إصابته بفيروس كورونا.



وأوضحت العائلة، في بيان، أن بوثيليزي في عزل منزلي ولا يعاني أي أعراض.



وتجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا هي الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا في القارة الأفريقية، كما أنها الخامسة على مستوى العالم من حيث إجمالي عدد الإصابات.



وكان بوثيليزي، الذي سيكمل عامه الثاني والتسعين في وقت لاحق من هذا الشهر، أحد أطول الشخصيات بقاء في العمل السياسي في جنوب أفريقيا، كما عمل وزيرا للشؤون الداخلية. وأسس حزبه عام 1975.



وظل حزبه وحزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" الذي ينتمي إليه نيلسون مانديلا يتنافسان على السلطة لسنوات، وشهدت هذه المنافسة أعمال عنف في كثير من الأحيان، بما في ذلك الفترة التي سبقت انتخابات 1994 التاريخية، التي تم فتح التصويت فيها لكافة الأعراق.



وحقق حزب المؤتمر الوطني الأفريقي انتصارا ساحقا في تلك الانتخابات، ومنذ ذلك الحين وهو يتولى السلطة في جنوب أفريقيا.