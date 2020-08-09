عرض عمل فني لرئيسة وزراء نيوزيلندا في مزاد

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جذب رسم أصلي من تنفيذ رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، الكثير من الاهتمام، حيث يعرض للبيع في مزاد من المقرر أن ينتهي مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.

ويطرح العمل الفني، الذي يحمل عنوان "الدورة السياسية"، للمزايدة على موقع "تريد مي" للمزادات.

واجتذب الرسم الموقع من مرة واحدة، والذي يشبه الإعصار، حتى الآن أكثر من 200 مشتر.

ومن المقرر أن يغلق المزاد الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش).

وستذهب عائدات البيع إلى "كورو كير"، وهي مؤسسة خيرية تدعم أطفال نيوزيلندا الذين يواجهون أمراضا أو إعاقات تهدد حياتهم.

وقالت المنظمة الخيرية، إن تبرع أردرن بالعمل الفني سيساعدنا على مواصلة العمل الذي نقوم به.

وأضافت المؤسسة الخيرية "على الرغم من أن رحلاتنا الخارجية معلقة حاليا، إلا أننا سنواصل تحقيق الأحلام من خلال التخطيط لعطلات محلية لهؤلاء الأطفال المميزين".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بيع أعمال أردرن الفنية في مزاد علني على الموقع الإلكتروني، حيث بيع عمل فني لها من قبل يحمل عنوان "تو دو ليست" مقابل 2500 دولار نيوزيلندي (1670 دولارا أمريكيا) خصصت لصالح مؤسسة "بيرنت تو بيرنت" الخيرية في عام 2018.