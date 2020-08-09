الجيش اللبناني ينفي وجود أنفاق تحت مرفأ بيروت

نفى الجيش اللبناني وجود أنفاق في مرفأ بيروت.

وقال الجيش اللبناني، في تغريدة عبر «تويتر» مساء الأحد: «ينفي الجيش ما تتناقله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود أنفاق في المرفأ».

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، بتجاوز عدد ضحايا الحادث إلى 160 شهيدًا ونحو 5000 آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.





نفي ما يتناقله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود أنفاق في المرفأ#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy https://t.co/01X7XcNd2z — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 9, 2020