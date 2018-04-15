الأمم المتحدة: لبنان بحاجة لمساعدات طارئة بنحو 117 مليون دولار

ذكرت الأمم المتحدة أن تقديراتها ترجح أن لبنان بحاجة إلى نحو 116.9 مليون دولار في شكل مساعدات دولية طارئة، في أعقاب الانفجار الكارثي الذي شهدته العاصمة بيروت الأسبوع الماضي.

وتم تضمين هذه التقديرات، التي تشمل مساعدات مطلوبة بشكل عاجل للرعاية الطبية، وأغذية وإقامة في حالات الطوارئ، في وثيقة للأمم المتحدة نشرها قصر الإليزيه اليوم الأحد، عقب مؤتمر دولي للمانحين من أجل لبنان المنكوب بالأزمات.

ولم يتضح على الفور قدر المبلغ الذي تم التعهد به خلال مؤتمر عبر الفيديو، إذ من المتوقع الإعلان عن رقم في وقت لاحق اليوم، حسبما ذكر مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.