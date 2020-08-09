اليابان: يجب تجنب الإعلان مجددا عن حالة الطوارئ من أجل الاقتصاد

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إنه يتعين على بلاده تجنب إعلان حالة الطوارئ مجددا، وذلك من أجل تخفيف الضربة التي تعرض لها الاقتصاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن آبي القول للصحفيين في مدينة ناجازاكي بجنوب غرب اليابان، إن الاقتصاديين بالقطاع الخاص توقعوا أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 20% خلال الربع الممتد من أبريل حتى يونيو الماضيين.

وأضاف آبي أن الوضع الاقتصادي سوف يكون أسوأ من الأزمة المالية، التي تسببت في فقدان أكثر من مليون شخص لوظائفهم.

وأوضح آبي: "في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا على التوظيف وحياة المواطنين، علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتجنب إعلان حالة الطوارئ مجددا إلى جانب السيطرة على معدلات العدوى قدر الإمكان".

ووفقا لحالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها في أبريل الماضي، جرى إغلاق الكثير من المؤسسات التجارية وطُلب من المواطنين البقاء في المنازل.

ويشار إلى أن الحكومة المركزية لم تصدر طلبا عاما للمواطنين بتجنب السفر خلال مهرجان الأبون التقليدي هذا الشهر، وذلك على الرغم من أن بعض حكام المناطق أعلنوا حالة الطوارئ في مناطقهم بصورة منفصلة أو طالبوا المواطنين بالبقاء في المنازل.

وقد سجلت العاصمة اليابانية طوكيو اليوم 331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في طوكيو 15 ألفا و867 حالة.