 تحطم طائرة خفيفة ومقتل قائدها خلال هبوط حاد في منطقة كالوجا الروسية - بوابة الشروق
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تحطم طائرة خفيفة ومقتل قائدها خلال هبوط حاد في منطقة كالوجا الروسية

ارشيفية
ارشيفية
أ.ش.أ
نشر في: الأحد 9 أغسطس 2020 - 8:59 م | آخر تحديث: الأحد 9 أغسطس 2020 - 8:59 م
لقي قائد طائرة خفيفة مصرعه اليوم الأحد، خلال هبوط حاد في منطقة "مالوياروسلافيتس" في مقاطعة كالوجا بوسط روسيا.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في كالوجا لوكالة أنباء "سبوتنيك": "إن طائرة خفيفة نفذت في مطار "كودينوفو" هبوطا حادا، ما أسفر عن مقتل قائد الطائرة".

وأضاف: "يجري حاليا التحقيق في ملابسات الحادث". ومن جانبه، أعلن مكتب المدعي العام للنقل في روسيا فتح تحقيق في تحطم الطائرة ووفاة قائدها.

ومن أجل تنسيق أنشطة وكالات إنفاذ القانون توجه المدعي العام في كالوجا، دينيس كوسيك، إلى مكان الحادث على الفور.

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