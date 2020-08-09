هزة أرضية مصدرها إيران تضرب مدنا عراقية

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، أن مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية سجلت وقوع هزة أرضية في منطقة إيلام الإيرانية المحاذية للعراق.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، أوردته قناة "العربية" إن "الزلزال بلغت قوته (5،1) درجة على مقياس ريختر ويبعد (23) كم جنوب شرق قضاء خانقين في محافظة ديالى المحاذية لإيران".

وأضافت أنه "تم الشعور بالضربة من قبل المواطنين في خانقين، كما شعر بها المواطنون في بغداد بشكل خفيف".

ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة، والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.

وكان مدير الطوارئ في محافظة هرمزكان جنوبي إيران، عبد الحميد سعيدني، أعلن صباح اليوم، أن زلزالا ضرب تحديدا مدينة كيلان غرب في إقليم كرمانشاه على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض.