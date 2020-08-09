الدفاع الروسية: اعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم توجيه مقاتلة «سو-27»، اليوم الأحد، لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية كانت تتجه نحو الحدود الروسية فوق البحر الأسود.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الأحد، كشف المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لهيئة الأركان العامة الروسية، في بيان صحفي، أن «المقاتلة الروسية أرسلت لاعتراض الهدف الجوي بعد اكتشافه من قبل وسائل مراقبة الأجواء وهو يحلق فوق المياه الدولية في البحر الأسود».

وأشار المركز إلى أن «طاقم المقاتلة اقترب من الهدف على مسافة آمنة وتعرف عليه وتبين أنه طائرة استطلاع أمريكية من طراز EP-3E ARIES».

وذكر البيان أن «المقاتلة عادت إلى مطارها سالمة، بعد أن غيرت الطائرة الأمريكية مسارها مبتعدة عن السواحل الروسية، دون أن يحدث انتهاك لحرمة الحدود الوطنية».

وشددت المركز على أن تحليق المقاتلة الروسية جرى بما يتفق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.