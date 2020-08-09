وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تتوجه إلى برلين لإجراء حوار مع نظيرها الألماني

غادرت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا، اليوم الأحد، البلاد متوجهة إلى العاصمة الألمانية برلين عبر مطار إنتشون الدولي لإجراء حوار استراتيجي مع نظيرها الألماني هايكو ماس.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية -في بيان لها أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- أن هذه الرحلة تعتبر أول رحلة دبلوماسية خارجية تقوم بها كانج منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، واقتصر الوفد المرافق للوزيرة على 3 أشخاص في ضوء انتشار وباء كوفيد-19.

ومن المقرر أن تعود كانج إلى كوريا الجنوبية يوم 11 أغسطس بعد أن تجري يوم غد الاثنين حوارا استراتيجيا ثانيا مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين.

وفي الحوار الاستراتيجي القادم يخطط الجانبان لمناقشة التعاون الثنائي المتعلق بكوفيد-19 مثل حركة القوى العاملة الأساسية.

ومن المتوقع أن تطلب كانج من نظيرها الألماني التأييد للمرشحة الكورية الجنوبية لمنصب الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية يو ميونج-هي وزيرة التجارة الكورية الجنوبية.

يذكر أن كوريا الجنوبية وألمانيا اتفقتا على إطلاق الحوار الاستراتيجي لوزيري الخارجية لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين أثناء زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إلى ألمانيا في يوليو 2017، وقد أجرت كانج وماس أول حوار استراتيجي بينهما في سول في يوليو من عام 2018 أثناء زيارة ماس إلى كوريا الجنوبية.