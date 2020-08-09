 التشيك تسجل 175 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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التشيك تسجل 175 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

براغ - أ ش أ:
نشر في: الأحد 9 أغسطس 2020 - 12:44 م | آخر تحديث: الأحد 9 أغسطس 2020 - 12:44 م

أعلنت وزارة الصحة التشيكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 18 ألفا و235 حالة، بعد تسجيل 175 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر "راديو براغ الدولي"، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في التشيك بلغ 389 حالة حتى الآن، بينما تعافى 12 ألفا و765 مصابا.

وكان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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