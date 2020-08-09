البطريرك الماروني يدعو لاستقالة الحكومة اللبنانية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة

دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، إلى استقالة الحكومة اللبنانية الحالية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، مؤكدا أن الوضع في لبنان يستدعي قرارات جريئة تعيد النظر في السلطة القائمة وأسلوب إدارة حكم البلاد.

وقال بطريرك الموارنة -في كلمته خلال قداس عظة اليوم الأحد- "إن كارثة الانفجار التي لحقت بالعاصمة بيروت يوم الثلاثاء الماضي وما خلفته من مآس، لا يكفي التعامل معها باستقالة نائب من هنا ووزير من هناك، وإنما يجب مراعاة مشاعر اللبنانيين وتحمل المسئولين الجسيمة باستقالة الحكومة برمتها كونها أصبحت عاجزة عن النهوض بلبنان، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة بعدما أصبح البرلمان عاطلا عن عمله".

وانتقد تخزين الكميات الكبيرة من مادة نترات الأمونيوم المتفجرة في ميناء بيروت البحري على مدى 6 سنوات على نحو تسبب في الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة، واصفا هذا الأمر بأنه "جريمة ضد الإنسانية" تستدعي تحقيقا دوليا لكشف حقائقها كاملة.

وأشار البطريرك الماروني إلى أن التحركات الشعبية الغاضبة التي شهدها لبنان أمس، تقطع بنفاد صبر الشعب اللبناني وتصميمه على التغيير إلى الأفضل.