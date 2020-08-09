الفيصلي يسقط في فخ الخسارة أمام ضمك في الدوري السعودي

سقط فريق الفيصلي في فخ الخسارة أمام مضيفه ضمك صفر / 1خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، والتي شهدت أيضا فوز الاتفاق على الفيحاء 3 / 2.

وسجل هدفي ضمك إيميليو زيلايا في الدقيقتين 27 و55، فيما سجل هدف الفيصلي يوسف الجبلي في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

وتوقف رصيد الفيصلي عند 38 نقطة في المركز الخامس فيما رفع ضمك رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثانية، قلب فريق الاتفاق تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه الفيحاء إلى فوز 3 / 2.

وأنهى الفيحاء الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما نواف الصبحي وسامي الخيبري في الدقيقتين التاسعة والأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل الاتفاق ثلاثة أهداف عن طريق فيليب كيس من ركلة جزاء في الدقيقة 56 وسوليمان دوكارا في الدقيقة 57، وعلي عبد الله هزازي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس، مؤقتا، وتوقف رصيد الفيحاء عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأنهى الفيحاء الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما نواف الصبحي وسامي الخيبري في الدقيقتين التاسعة والأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل الاتفاق ثلاثة أهداف عن طريق فيليب كيس من ركلة جزاء في الدقيقة 56 وسوليمان دوكارا في الدقيقة 57، وعلي عبد الله هزازي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس، مؤقتا، وتوقف رصيد الفيحاء عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.