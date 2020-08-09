محافظ كفر الشيخ: تدريب خريجي الطب البيطري لتأهيلهم لسوق العمل

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، إن مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، قامت بتحصين 48675 طائرًا ضد الأمراض الوبائية، وتم التحصين بالحضانات أو بأجر 11500 طائر، كما تم استخراج 3 تصاريح نقل الطيور، وتطهير 10 أسواق، و17 رياشات، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تابع سبل التعاون بين مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، وكلية الطب البيطري، في برنامج تدريب وتأهيل الأطباء البيطريين، وإعداد كوادر طبية مدربة ومؤهلة لسوق العمل، وفق بروتوكولات التعاون، وسياسة مديرية الطب البيطرى وجامعة كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور أيمن عبدالرحيم، مدير عام الطب البيطري.