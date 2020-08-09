هل هدد الدوري الأمريكي لكرة السلة بعدم اللعب ما لم يستقل ترامب؟

تزعم منشورات تم تداولها من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، في أمريكا، أن الرابطة الوطنية لكرة السلة "NBA"، طلبت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستقالة.

وحمل المنشور عبارة تقول: "الدوري لن يُلعب مرة أخرى أبدًا إلا بعد أن يستقيل ترامب، واللاعبين أجروا تصويتًا سريًا قبل بداية الموسم لتعليق الدوري لأي سبب معقول حتى يستقيل الرئيس دونالد ترامب من منصبه".

كما زعم المنشور أن إغلاق الدوري كان في طور الإعداد منذ شهور وأنهم كانوا يبحثون ببساطة عن عذر جيد لإغلاقه بالكامل، لكن ما صحة هذا الادعاء؟

بحسب وكالة رويترز، فإن هذه الادعاءات كاذبة، وليست صحيحة بالمرة.

فالدوري الأمريكي للمحترفين أعلن وقف موسمه مؤخرًا، في مارس الماضي؛ نظرًا لوجود حالات إيجابية بفيروس كورونا في الولايات، بين بعض لاعبيها.

كما أنه في الأسبوع الماضي، استأنف 22 فريقًا من NBA الموسم داخل فقاعة آمنة بيولوجيًا في ولاية أورلاندو، بعد انقطاع عن النشاط لما يقرب شهرين بسبب فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن ترامب انتقد لاعبي الدوري الأمريكي للمحترفين لركوعهم قبل المباريات؛ احتجاجا على الظلم العنصري في أمريكا، على إثر مقتل المواطن ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد خنقا على يد الشرطة.

وقال لشبكة "فوكس نيوز" إنه أوقف المباريات عندما رأى اللاعبين راكعين، واصفا إياها بـ"المخزية وغير المقبولة"؛ ما دفع ليبرون جيمس، مهاجم لوس أنجلوس لفريق الليكرز "كرة السلة الأمريكية"، هذا الأسبوع، للدفاع عن هذه الممارسة قائلا إنه لا يتورع عن فقدان ترامب كمشاهد له.