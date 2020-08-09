جيش الاحتلال يعلن تعرض إحدى دورياته على الحدود مع غزة لإطلاق نار

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، عن تعرض إحدى دورياته على الحدود مع قطاع غزة لإطلاق نار، دون أن يسفر الحادث عن إصابات، وذلك حسبما ذكرته فضائية «BBC عربي»، في خبر عاجل، منذ قليل.