 جيش الاحتلال يعلن تعرض إحدى دورياته على الحدود مع غزة لإطلاق نار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يعلن تعرض إحدى دورياته على الحدود مع غزة لإطلاق نار

نور رشوان
نشر في: الأحد 9 أغسطس 2020 - 12:42 م | آخر تحديث: الأحد 9 أغسطس 2020 - 12:42 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، عن تعرض إحدى دورياته على الحدود مع قطاع غزة لإطلاق نار، دون أن يسفر الحادث عن إصابات، وذلك حسبما ذكرته فضائية «BBC عربي»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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