زوج يطعن زوجته بمغاغة بسبب توظيف الأموال

قام زوج بمغاغة شمال المنيا، بطعن زوجته عدة طعنات متفرقة ونافذة بالجسم ، اودت بحياتها ، بسبب رفضها قيام زوجها ببيع المنزل ، واستثماره في شركات توظيف الاموال .

كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام ،مدير مباحث المديرية بوصول سيدة إلى مستشفى مغاغة العام جثة هامدة، وانتقل العميد شريف كرم ، رئيس مباحث المديرية، والمقدم عمر عامر ، رئيس مباحث المركز لفحص البلاغ ، حيث كشفت تحريات رجال المباحث الجنائية ، نشوب مشاجرة بين المجني عليها وزوجها ، والذي قام علي اثرها بتسديد عدة طعنات بمناطق متفرقة من جسدها ، فأودي بحياتها على الفور ، وذلك بعد مشادة كلامية نشبت بينهما لخلافات مالية.

وأفادت التحريات الأولية للواقعة ، بأن سبب الخلاف إصرار المتهم "الزوج" على بيع منزله لإعطاء أموال لشخص من نفس قريته ، يعمل في توظيف الأموال ، مقابل الحصول علي أرباح كبيرة، غير أن الزوجة اعترضت علي فكرة زوجها ، وأصرت علي موقفها الرافض بعدم بيع المنزل، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات ، والتي صرحت بدفن الجثة .