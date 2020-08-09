ماكرون: يجب أن تصل المساعدات إلى لبنان في أقرب وقت

ناشد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المجتمع الدولي بتقديم المساعدات إلى لبنان؛ لتجاوز المحنة التي يمر بها.

وقال «ماكرون»، خلال المؤتمر الدولي للمانحين الخاص بلبنان، اليوم الأحد، إن بلاده ستقف مع الشعب اللبناني، وستواجه تداعيات كارثة مرفأ بيروت معه، مضيفًا: «سنواجه المشكلة جميعًا معًا».

وأضاف أن المساعدات يجب أن تصل إلى لبنان في أقرب وقت ممكن، مشددًا على ضرورة قيام الأمم المتحدة بمراقبة وتنسيق المساعدات.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس السبت، ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158شهيدًا و6000 جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.