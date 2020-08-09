محافظ بيروت: أضرار انفجار المرفأ شملت نصف أحياء العاصمة

قال محافظ بيروت، مروان عبود، إن أضرار انفجار المرفأ شملت نصف أحياء بيروت، أي ما يقرب من 40 ألف منزل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن هناك أبنية تدمرت بالكامل جراء الانفجار وانتقل سكانها للعيش عند أقاربهم خارج بيروت، متابعًا أن هناك بيوت تضررت جزئيًا.

ولفت إلى أن بلدية بيروت أعدت لائحة بالمنازل والأماكن التي يمكن للمتضررين أن ينتقلوا إليها والعيش فيها، عن طريق استضافتهم من قبل أهالي آخرين أو استئجار البلدية أماكن لهم، مشيرًا إلى إعطاء أصحاب المنازل المتضررة مساعدات للإصلاحات الصغيرة، أما الترميمات الكبيرة فلا تستطيع الدولة تحملها في الوقت الحالي، وهو ما يتطلب مساعدات المجتمع الدولي، بحسب قوله.

وكان حريق كبير، اندلع الثلاثاء الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.