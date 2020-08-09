مقتل 13 بسبب الأمطار الموسمية والفيضانات في باكستان

أعلن مسؤولون في باكستان، اليوم الأحد، مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا، بعد أن تسبب هطول الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات، في حدوث دمار في العديد من أنحاء البلاد.

وغمرت الأمطار المستمرة، عشرات القرى في إقليم السند جنوبي البلاد، وإقليم بالوشيستان في جنوب غرب البلاد، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ولقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم في كراتشي، المدينة ذات الكثافة السكانية الأعلى في البلاد، كما فقد ستة أشخاص حياتهم في بالوشيستان خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكره مسؤولون.

وقد تسببت الفيضانات في الإقليمين، في نزوح مئات الأشخاص، كما قام عمال الإنقاذ بنقل المتضررين إلى أماكن أكثر أمانا.

وقال الجيش، اليوم الأحد، إنه أنقذ أكثر من 100 شخص من منطقة دادو في السند.

وقال يونس عزيز منجال، وهو متحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الإقليمية: "مازال هناك أكثر من 10 أشخاص مفقودين في بالوشيستان".

وأوضح أن الفيضانات قد تسببت في إلحاق أضرار بالجسور والطرق السريعة، كما عزلت مدينة جاوادار الساحلية.