مطران بنى سويف يطالب الأقباط بالمشاركة الإيجابية في انتخابات الشيوخ

طالب نيافة الأنبا غبريال مطران بني سويف، الأقباط بالمشاركة بقوة وكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ، التي ستجري يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، ومواصلة الأداء القوي والمشرف للأقباط خلال الاستحقاقات السابقة.

وأكد أسقف بني سويف، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الكنيسة تحث على المشاركة والإيجابية، وأن اختيار المرشحين متروك للأقباط الذين لديهم الوعي الكامل والثقافة التي تأهلهم للاختيار الجيد ومن يرونه الأفضل من بين المرشحين، مشيرا إلى أن المشاركة الكبيرة لكافة المصريين هي رسالة للعالم الخارجي بأن مصر دولة قوية ومستقرة وقادرة على العمل في كافة الظروف، وأن المشاركة الكبيرة هي أيضا رسالة دعم للنظام المصري الذي يواجه قوى الشر مجتمعة وتحاول النيل من مصر وإجهاض التقدم الملحوظ في كافة النواحي.

وأضاف أن الاستحقاق الانتخابي يأتي استكمالا للهيكل الدستوري للدولة المصرية، وأن المشاركة الإيجابية ضرورة لاستكمال المشوار الذي بدأه الشعب المصري بأكمله مع قيادته السياسية.

وقال "نبرهن على وعينا الوطني وانتمائنا اللا محدود للوطن".. داعيًا الجميع بألا يلتفتوا لدعاوى أهل الشر أو الدعاوى السلبية والمغرضة التي تأتي في محاولة يائسة لعرقلة جهود التنمية.