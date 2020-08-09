وفاة 30 شخصًا ونزوح 6000 بسبب الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية

لقي 30 شخصًا على الأقل حتفهم وفقد 12 آخرون هذا الشهر، بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في مختلف أنحاء البلاد، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وقال المركز الرئيسي للسلامة ومكافحة الكوارث، إنه حتى الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم الأحد، توفي 30 شخصًا، وفقد 12 آخرون وأصيب ثمانية أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة منذ الأول من أغسطس الجاري.

وأضاف المركز، أن حوالي ستة آلاف شخص في 11 مدينة وإقليما نزحوا من ديارهم.

وتسببت الأمطار الغزيرة، في وقف خدمة القطارات على ستة طرق وأغلقت 116 طريقا وطريقا سريعا في مختلف أنحاء البلاد، وتم إلغاء حوالي 20 رحلة محلية في مطار "جوانجو" الإقليمي أمس السبت، بعد أن غمرت المياه المدرج.