وصلت الطائرة الإغاثية الرابعة، التي سيرها مركز الملك سلمان للإغاثة إلى لبنان.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية، عبر حسابها على «تويتر»، صباح الأحد، تأتي هذه الطائرة الإغاثية الرابعة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة منكوبي الانفجار في مرفأ بيروت.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس السبت، ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158شهيدًا و6000 جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.





#صور | وصول الطائرة الإغاثية الرابعة التي سيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة إلى لبنان ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة منكوبي الانفجار في مرفأ بيروت.#واس_عام pic.twitter.com/KlTBmW10Fh — واس العام (@SPAregions) August 9, 2020