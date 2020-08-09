الناخبون في بيلاروس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية



يدلي الناخبون في بيلاروس بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، حيث يسعى الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لتمديد حكمه الذي استمر 26 عاما لولاية سادسة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها الساعة الثامنة صباحا في بيلاروس، ومن المقرر أن تغلق في الساعة الثامنة مساء. ومن المحتمل أن يعلن التليفزيون الحكومي نتائج استطلاعات أراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع عقب انتهاء التصويت، بينما من المتوقع أن تعلن لجنة الانتخابات المركزية النتائج الرسمية غدا الاثنين.

وتعرض اثنان من أقوى منافسي لوكاشينكو للسجن خلال الفترة التي سبقت الانتخابات. وفر مرشح ثالث محتمل إلى روسيا المجاورة بعد تلقيه معلومات بأنه سيجري اعتقاله قريبا أيضا.

ويسعى لوكاشينكو 65 عاما للحصول على الولاية السادسة على التوالي.

يشار إلى أن أقوى منافس سُمح له بالتسجيل كمرشح هي سفيتلانا تيكانوفسكايا، 37 عاما زوجة أحد السجناء. وتسعى للحصول على أصوات المعارضة الواسعة ضد لوكاشينكو، ووعدت بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين واجراء انتخابات جديدة حال فوزها.