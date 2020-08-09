كندا: 79 حالة جديدة لفيروس كورونا و239 إصابة مؤكدة ببكتيريا السالمونيلا

أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الأحد، تسجيل 79 حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، لتسجل المقاطعة الرئيسية في كندا أقل من 100 حالة يوميا لمدة أسبوع كامل.

وأعلن مسؤولو الصحة في أونتاريو اليوم الأحد عن أن الـ 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تأتي بعد تسجيل 70 حالة جديدة يوم أمس السبت، بجانب تسجيل المقاطعة حالتين وفاة اليوم الأحد بسبب الجائحة.

وفي مقاطعة كيبيك، سجلت الصحة العامة اليوم الأحد، إصابة 104 أشخاص بفيروس كورونا، بجانب 3 حالات وفاة بسبب الفيروس في المقاطعة.

على جانب آخر، أعلنت وكالة الصحة العامة في كندا عن 239 إصابة مؤكدة ببكتيريا السالمونيلا في البلاد، مشيرة إلى أن جميع الإصابات مرتبطة ببصل مستورد من أمريكا يحتوي على بكتيريا السالمونيلا.

ومن بين الإصابات الـ 239 المؤكدة، 29 حالة في المستشفى لتلقي العلاج، ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات.