غرفة المنشآت السياحية تستأنف دوراتها التدريبية للارتقاء بمهارات العاملين

أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، استئناف برامجها التدريبية خلال الأيام المقبلة، والخاصة بالإرتقاء وتأهيل وتنمية مهارات العنصر البشري في صناعة المطاعم وفقا للأنظمة المتبعة عالميا، وذلك بعد توقف دام أكثر من 5 أشهر بسبب جائحة كورونا المستجد.

وقال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رئيس لجنة التدريب بالغرفة، في بيان صحفي، إنه قد تم الانتهاء من وضع عدة برامج تدريبية على مستوى عال من سواء من المواد العلمية الدراسية وإلقائها على المتدربين من العاملين بالمطاعم عليها، أو الاستعانة بمجموعة من المحاضرين والمدربين المتخصصين ممن لديهم الخبرات الدولية والمحلية في مجالات التنمية البشرية وتأهيل العنصر البشري وفنون الإدارة وكذلك أمن وسلامة وأمان وصحة الغذاء.

وأضاف أن الدورات الجديدة ستلزم المتدرب الحضور شخصيًا، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها ومواعيدها خلال الأيام المقبلة، وتشمل برامج تستغرق مدتها 7 أيام منها دورة عن صحة وسلامة الغذاء، والدورة الثانية تتناول برنامج الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى دورة عن الإدارة الاستراتيجية للمطاعم والكافتيريات السياحية، فضلا عن دورة سريعة ذات اليوم الواحد تقدم فيها كل التعليمات والتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية التي يجب اتخاذها لعدم انتشار فيروس كورونا، خاصة بعد تشغيل المطاعم والكافتيريات السياحية بنسبة 50%.

وأوضح أنه يتم حالياً وضع الأنظمة الواجب اتباعها في هذه الدورات، والتي تحقق أعلى معدلات الأمان الوقائي بين المشاركين، في ظل عقد أكثر من دورة واحدة في أكثر من قاعة، من حيث توقيتات المحاضرات، ومواعيد الحضور والانصراف، وأهمية الفصل بين المجموعات بفاصل زمني بين الدورة والأخرى لعدم حدوث تكدس أو تجمعات بين الدارسين والمتدربين وبما لا يخل بالضوابط والقواعد الخاصة بالإجراءات الوقائية في التجمعات، وإلزام المشاركين من الدارسين والمدربين والمحاضرين باتباع كل الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة عند الحضور.

وأشار إلى أن اللجنة قد وضعت شروطاً لإقامة هذه الدورات فى إطار الإجراءات الاحترازية تتمثل في أن تكون قاعات التدريب ذات اتساع كبير وبما تحقق شروط التباعد الاجتماعي، وألا تزيد نسبة عدد المشاركين والحاضرين للدورات عن 25% كحد أقصى من حجم الطاقة الاستعابية للقاعة، وتوفير كل وسائل التعقيم للمشاركين، وألا يقل الفارق الزمني بين كل محاضرة والأخرى عن 30 دقيقة حتى يتسنى تعقيم القاعات للدورات التالية، كما أن المواد العلمية التي يتم تدريسها للمتدربين لن تكون ورقية، ومدها لهم وإرسالها عبر الوسائط الإلكترونية المتعددة، أو وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى؛ كإجراء وقائي واحترازي حفاظاً على سلامة وصحة المحاضرين والمتدربين من انتشار فيروس كورونا.