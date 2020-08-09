أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، أكبر شركة نفط وطنية في العالم، اليوم الأحد، انخفاض أرباحها خلال النصف الثاني من العام الحالي بنسبة 73% إلى 6ر24 مليار ريال (6ر6 مليار دولار)، مقابل أرباح بـ6ر92 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وانخفضت أرباح "أرامكو" إلى 1ر87 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2020 مقارنة بأرباح قدرها 9ر175 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

وقالت "أرامكو"، في بيان، إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى "انخفاض الأسعار، وخسائر إعادة تقييم المخزون، بالإضافة إلى تدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات على صافي الدخل في عام 2020".

كما أعلنت شركة "أرامكو" توزيع 3ر70 مليار ريال (75ر18 مليار دولار) على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2020، بحيث يتم دفعها خلال الربع الثالث.

ونقل البيان عن رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر القول: "رغم تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، مضت أرامكو السعودية قدما في تحقيق مستويات قياسية في أنشطة أعمالها مثبتةً بذلك مرونتها وموثوقيتها، وفي نفس الوقت، الحرص على سلامة وصحة العاملين فيها".

وأضاف الناصر "أن الظروف غير المواتية الناتجة عن تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط الخام انعكست على نتائجنا للربع الثاني. غير أننا حققنا أرباحا قوية، ويُعزى ذلك إلى المتانة المالية والتشغيلية، وتكاليف الإنتاج المنخفضة، ونطاق الأعمال الفريد، وكفاءة مواردنا البشرية".