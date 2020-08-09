 الكويت: شفاء 713 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 63 ألفا و519 شخصا - بوابة الشروق
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الكويت: شفاء 713 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 63 ألفا و519 شخصا

الكويت - أ ش أ:
نشر في: الأحد 9 أغسطس 2020 - 12:27 م | آخر تحديث: الأحد 9 أغسطس 2020 - 12:27 م

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء 713 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 63 ألفا و519 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي -في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ713 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس السبت، شفاء 476 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 62 ألفا و806 متعافيين.

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