الديمقراطيون غاضبون من إصدار ترامب أوامر رئاسية بشأن الاقتصاد

انتقد الديمقراطيون اليوم الأحد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقيامه بعمل تنفيذي "غير دستوري" لإغاثة العاطلين عن العمل نتيجة لوباء فيروس كورونا، وحثوا الإدارة على العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى قانون في الكونجرس.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن التوجيهات الأربعة التي أصدرها ترامب، وهي ثلاثة أوامر تنفيذية ومذكرة- ستفشل في تحقيق النتائج المطلوبة لدعم الاقتصاد، الذي يعاني من أشد تباطؤ يتعرض له منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت بيلوسى لشبكة فوكس نيوز اليوم الأحد، "ما فعله الرئيس لا يحقق حتى ما الذي سعى لتحقيقه"، معتبره أن الأوامر التي أصدرها ضعيفة للغاية وتبدو جيدة فقط على الورق.

وبما أن الكونجرس يتحكم في سلطة الإنفاق في الولايات المتحدة، فإن سلطة ترامب محدودة بشأن الخطوات التي يمكن أن يتخذها بعدما فشل المشرعون في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز جديدة.

وتوفر الأوامر التنفيذية إعانات بطالة معززة وإعفاء من سداد قروض الطلاب، وحظر اتحادي لعمليات الإخلاء والطرد من المساكن، فضلا عن تعليق بعض الضرائب على الرواتب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن وزير الخزانة ستيفن منوشين قوله إنه مستعد للاستماع إلى أي عرض من الديمقراطيين للتخفيف من أثار فيروس كورونا، بينما قالت بيلوسي إنها تأمل في استئناف المفاوضات مع البيت الأبيض قريبا.

ولم يقدم المسؤولان تاريخا محددا لاستئناف المحادثات خلال مقابلات تليفزيونية بعد يوم من توقيع الرئيس ترامب الأوامر التنفيذية.

وقالت بيلوسي في برنامج "فوكس نيوز صنداي" يجب أن نصل إلى اتفاق. يجب أن نتقابل في منتصف الطريق ـ وفي برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي ان ان" قالت "بالتأكيد، هناك مجال للتوصل إلى حل وسط".