ألمانيا: الآلاف يتقدمون بشكاوى لاسترداد ثمن تذاكر الرحلات الملغاة بسبب كورونا

واصل عدد الشكاوى المقدمة في ألمانيا لاسترداد ثمن تذاكر الرحلات الملغاة بسبب أزمة كورونا، ارتفاعه في الشهر الماضي، وتعلقت الغالبية العظمى من هذه الشكاوى برحلات الطيران.

ووصل عدد هذه الشكاوى التي وردت إلى هيئة التحكيم لوسائل النقل العام "إس أو بي" وحدها إلى أكثر من 6800 شكوى في يوليو الماضي، 86% منها يتعلق بتذاكر طيران.

وكان عدد هذه الشكاوى تجاوز 5500 شكوى في يونيو الماضي، مقابل نحو 2200 شكوى في نفس الشهر من العام الماضي قبل اندلاع أزمة كورونا.

وأوردت صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، تقريرا عن هذا الموضوع.

ووصل إجمالي الشكاوى الخاصة برحلات الطيران التي تلقتها هيئة "إس أو بي" في الشهور السبعة الأولى إلى أكثر من 18 ألف شكوى بارتفاع بنسبة نحو 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووصل إجمالي الشكاوى الخاصة برحلات السكك الحديدية إلى قرابة 3200 شكوى في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، لكن نسبة الارتفاع في عدد هذه الشكاوى أقل من نسبة الارتفاع في شكاوى تذاكر الطيران.

ولا يزال العديد من المستهلكين ينتظرون على مدار أسابيع وشهور التعويض القانوني الملزم عن الأموال التي دفعوها لشراء تذاكر الرحلات، وذلك بعد الإلغاء الكبير للرحلات الجوية خلال أزمة كورونا.

يذكر أن الشركات ملزمة بصورة مبدئية برد أموال التذاكر في غضون سبعة أيام.

من جانبه، قال هاينتس كليفه، المدير التنفيذي لهيئة "إس أو بي": "حتى مع علمنا بأن المستهلكين يتفهمون أن من غير الممكن الالتزام بمهلة الأيام السبعة نظرا لتأثير جائحة كورونا، لكنهم سيصبحون غاضبين للغاية إذا لم يتلقوا معلومات وإذا استمر تأجيل التعويض عن التكاليف من شهر إلى آخر".