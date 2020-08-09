اشتراكيو ألمانيا لا يستبعدون المشاركة في حكومة برئاسة اليساريين

أعلنت زاسيكا إسكين، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، اليوم الأحد، أنها لا تستبعد دخول حزبها في حكومة ائتلافية على المستوى الاتحادي، يترأسها مستشار من حزب الخضر.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قالت "إسكين" إن المسألة ليست مسألة زهو، بل إنها مسألة صنع سياسة جيدة من أجل الناس في البلاد، والحزب الاشتراكي مستعد لتحمل مثل هذه المسئولية.

في الوقت نفسه، أوضحت أنها أيضا مثلها مثل نوربرت فالتر، الذي يشاركها رئاسة الحزب، لا تمانع في تشكيل ائتلاف مع حزب اليسار.

وأضافت: "نريد أن نرسم صورة واضحة لمستقبل أكثر عدالة، صورة تكن احترامًا كبيرًا للإنسان وتعد الكثيرين بمستقبل أفضل".

وأعربت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، عن اعتقادها بأن هذا يتطلب تحالفًا تقدميًا، وقالت إن هذا هو السبب في أن يصبح التعاون مع حزب اليسار ممكنًا.