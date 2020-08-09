قال رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي أدت امتحانات الثانوية العامة بهذه الكثافة العام الجاري.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «CBC» مساء السبت، أن الوزارة إتبعت هذا العام طريقة الدفع الفوري، للتظلمات الخاصة بالثانوية العامة؛ منعًا لازدحام الطلاب، متابعًا أن عدد الطلاب المُتقدمين بتظلمات لا يزيد عن عام 2019.

وذكر أن الوقت المحدد للنظر في التظلمات يكون على فترات بحيث تشمل كل فترة عدد من الطلاب، موضحًا أن الطالب يكون برفقة ولي أمره فقط، ويكتب تعليقاته في ورقة ويقدمها، ولا يسمح له التصوير بالتليفون المحمول.

وردًا على مشكلة الطالبة بسملة، صاحبة واقعة الغش بالثانوية العامة، قال إن غرفة العمليات تتوصل لحالات الغش باستخدام الكود الخاص بالطالب، مؤكدًا أنه سيلتقي بالطالبة غدًا للنظر في المشكلة.

وقررت الوزارة فتح باب التظلمات لطلاب الدور الأول، لمدة 15 يوم، ابتداء من الخميس الموافق 6 أغسطس 2020، وتبلغ رسوم التظلم 100 جنيهًا لكل مادة.

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سوف يتواصل مع الطالب بسملة عصام سلامة، بعد حجب نتيجتها عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء الماضى، مؤكدا أنه سوف يمكن الطالبة من الاطلاع على كراسة إجاباتها داخل الكنترول دون أى مقابل، باعتبارها شكوى يتم التحقيق فيها، مضيفا أنه إذا ثبت حقها فى أى شئ من درجات وخلافه سوف تحصل عليها كاملة دون تردد.

كانت أسرة الطالبة بسملة، قد اكتشفت حجب نتيجتها من وزارة التربية والتعليم، موضحة أنها أثناء امتحان اللغة الانجليزية صورت طالبة تجلس خلفها ورقتها والورقة تظهر الكود وتداولت الطالبة الورقة لأنها كانت تحاول الغش منها، وتم تحرير محضر غش لها.