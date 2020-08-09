روحاني: فيروس كورونا سيبقى معنا لعام قادم ولابد من التعايش معه

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، إنه يتعين التعايش مع فيروس كورونا وسط توقعات باستمرار الفيروس لفترة.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عنه القول، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: "قد يستمر هذا الوضع لستة أشهر أو لمدة عام ويجب أن نستعد لذلك".

ودافع عن السماح بالفعاليات الدينية الشيعية المقررة خلال الفترة القادمة بالقول: "لا يمكن تعطيل الفعاليات الثقافية والاقتصادية في شهر محرم الحرام. يجب أن نركز على الوضع النفسي للناس. ولابد من إيجاد الحلول الوسطية".

وسجلت إيران إجمالا نحو 325 ألف إصابة بكورونا وأكثر من 18 ألف حالة وفاة.

وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة لاحقا.

ويقول مسؤولو الصحة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الإغلاق أدت إلى توقف المواطنين عن أخذ المرض على محمل الجد، ما أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات.