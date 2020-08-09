عشرات الدعاوى ضد الحكومة الألمانية لسداد مستحقات توريد الكمامات

تقدمت عشرات الشركات بدعاوى قضائية ضد الحكومة الألمانية؛ للحصول على مستحقاتها المالية التي تقدر بمئات ملايين اليورو عن توريد قرابة 6 مليارات كمامة.

وذكرت صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية، الصادرة اليوم الأحد، أن 48 شركة قدمت دعاوى مدنية لدى المحكمة المختصة في مدينة بون بسبب تقاضيها جزءا فقط من مستحقاتها أو عدم تقاضي أي مستحقات.

وأضافت الصحيفة، أن هناك مئة شركة أخرى تستعد لاتخاذ إجراء قانوني منسق بمساعدة محامين، ووفقا لتقديرات مكاتب محاماة فإن إجمالي قيمة المستحقات التي تطالب بها الشركات المتضررة تبلغ نحو 400 مليون يورو.

من جهته، أكد متحدث باسم المحكمة في بون، اليوم الأحد، ورود 48 شكوى حتى أول أمس الجمعة، قائلا إن مطالبات هذه الشركات المالية تراوحت بين 300 ألف إلى خمسة ملايين يورو، مشيرا إلى أن بعض الشكاوى تتعلق بمطالبات بملايين اليوروهات.

وأضاف المتحدث أن المحكمة ستنظر في كل شكوى من هذه الشكاوى على حدة.

وكانت أول الدعاوى قد وردت إلى المحكمة في مايو الماضي، وذكر المتحدث أنها وصلت إلى 30 دعوى قبل أسبوعين.

وكتبت الصحيفة، أن وزارة الصحة الألمانية تعلم حتى الآن بـ21 دعوى تتعلق بمطالبات مالية بقيمة 59 مليون يورو، وقالت الصحيفة إن سبب تأخر الوزارة في دفع المستحقات هو وجود عيوب في الجودة ووجود أخطاء في إعداد بعض الفواتير.