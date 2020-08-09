3 مستشفيات بقنا تسجل صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن 3 مستشفيات بقنا سجلت صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد، هى فرشوط المركزي، وقوص المركزي، والوقف المركزي.



وقال الداودي إن ذلك تم بعد شهور طويلة بذل فيها الأطباء وفرق التمريض بالمستشفى جهودًا مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس، مؤكدًا على المواطنين ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على انتظام معدل انخفاض الإصابات والإشغال داخل مستشفيات العزل.



من جانبه، أوضح سكرتير عام المحافظة كمال شلبي، أن نسب الشفاء من فيروس كورونا شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية، وذلك بفضل الرعاية الجيدة المقدمة للمرضى والالتزام بالبروتوكول العلاجى الذى أقرته وزارة الصحة والسكان المصرية.



وأشار إلى أنه يقوم بالمرور على مستشفيات العزل بنفسه على رأس اللجنة المختصة بمتابعة مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا التزام العاملين بالحضور وتطبيق الإجراءات الوقائية.