أتلتيكو مدريد يكشف عن إصابة اثنين من لاعبيه بكورونا قبل مواجهة لايبزج بدوري الأبطال

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الأحد، إصابة إثنين من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد(كوفيد- 19) قبل لقائه مع لايبزج الألماني في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر أتلتيكو، وصيف بطل المسابقة عامي 2014 و2016، إن اللاعبين عزلا نفسيهما في المنزل، في حين جاءت اختبارات بقية اللاعبين والمسؤولين سلبية، قبل المباراة التي ستقام يوم الخميس القادم بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وأوضح أتلتيكو في بيان: "أمس السبت الثامن من أغسطس، خضع جميع أعضاء الفريق الأول والمسؤولين المسافرين إلى لشبونة لإختبارات الكشف عن فيروس كورونا في ملعب ماخاداهوندا (التي يجري الفريق تدريباته به)، وفقا للبروتوكول الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قبل خوض دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا"

وأضاف النادي الإسباني: "من بين النتائج التي تم الكشف عنها اليوم، كانت هناك حالتان إيجابيتان، تم عزلهما في منزليهما وتم إبلاغ السلطات الصحية الإسبانية والبرتغالية، ويويفا، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، واتحاد الكرة البرتغالي، والمجلس الرياضي الإسباني، على الفور".

وتابع: "سيتعين إجراء اختبارات جديدة للكشف عن فيروس كورونا للاعبي الفريق الأول وأعضاء المجموعة المسافرة والأشخاص المقربين من أولئك الذين ثبتت إصابتهم، مما يتسبب في إحداث تغييرات في ساعات جدول التدريب والسفر والإقامة في العاصمة البرتغالية".

وذكر البيان: "سيقوم النادي بتنسيق الجداول الجديدة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبمجرد أن تكون هناك خطة جديدة، سيتم الإعلان عنها. (أتلتيكو) يطلب أيضا أقصى درجات الاحترام فيما يتعلق بهوية الحالتين الإيجابيتين".

يذكر أن منافسات دوري الأبطال قد استؤنفت هذا الأسبوع، بعد تعليقها لمدة خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، التي أودت بحياة مئات الآلاف من مختلف أنحاء العالم.