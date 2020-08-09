إسبانيا تعلن عزمها إرسال مساعدات طارئة إلى لبنان

أعلنت الحكومة الإسبانية عن عزمها إرسال مساعدات طارئة إلى لبنان، تشمل أدوية وإمدادات طبية، للمساعدة بعد الانفجار الهائل الذي وقع بمرفأ بيروت الأسبوع الماضي.

وأوضحت الحكومة - في بيان نقلته شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد - أن شحنة المساعدات ستشمل 10 أطنان من القمح تبرعت بها مؤسسة "أولوف بالمه" الدولية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز - في بيان - إن لبنان سيحتاج إلى الكثير من الدعم لمواجهة الضرر الذي لحق به عقب الانفجار الضخم.

وكان انفجار قد هز مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، ما أحدث دمارا هائلا في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة.