محافظ بيروت: إعادة الثقة بين مؤسسات الدولة تتطلب توافقا بين اللبنانيين

قال محافظ بيروت، مروان عبود، إن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، سأله اليوم عما يحتاجه لبنان، عندما استقبله في بيروت، حيث تفقد معه شوارع العاصمة وموقع الانفجار، قائلًا إنه أبلغ «أبو الغيط» بأن اللبنانيين يريدون أن يعود بلدهم لأوضاعه الطبيعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه قال لـ«أبو الغيط» إنه يريد أن تعود الثقة بين مؤسسات الدولة، وأن تعود بيروت كما كانت «باريس الشرق»، مشيرًا إلى أن كل ذلك يتطلب توافقًا بين اللبنانيين والقيام بعملية إصلاحية كبرى ومحاربة الفساد وإعادة هيبة الدولة وثقة المواطنين فيها.

وأشار إلى أنه إذا توافرت الأموال والاستقرار، فإن إعادة بناء المرفأ وإعمار مدينة بيروت قد تستغرق مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

وكان اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.