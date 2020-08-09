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ارتفاع عدد النواب المستقيلين من البرلمان اللبناني إلى 9 أعضاء

البرلمان اللبناني
البرلمان اللبناني
أ ش أ
نشر في: الأحد 9 أغسطس 2020 - 10:43 م | آخر تحديث: الأحد 9 أغسطس 2020 - 10:43 م

ارتفع عدد أعضاء مجلس النواب اللبناني الذين أعلنوا التقدم باستقالتهم من البرلمان إلى 9 نواب يمثلون تكتلات نيابية مختلفة وآخرون مستقلون، وذلك على خلفية تداعيات الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية.

وأعلن اليوم النواب هنري حلو عضو كتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي) ونعمه إفرام (مستقل) وميشال معوض رئيس حركة الاستقلال وعضو تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر) وديما جمالي عضوة الكتلة النيابية لتيار المستقبل، الاستقالة من البرلمان.

وسبق وأعلن في غضون اليومين الماضيين نواب حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل ونديم الجميل وإلياس حنكش، استقالتهم من المجلس النيابي، وكذلك النائبة المستقلة بولا يعقوبيان.

وكان النائب المخضرم مروان حماده، عضو الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي أول من أعلن استقالته من البرلمان عقب وقوع الانفجار المدمر الذي طال العاصمة بيروت.


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