وزارة الكهرباء: 470 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكة قطاع القليوبية

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إجمالي استثمارات تطوير ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية في نطاق قطاع القليوبية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بلغت حوالي 470 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين مستوى الأداء ولضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في الاستهلاك.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الأحد- أن في نطاق قطاع القليوبية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع 8 هندسات تضم كل من (مدينة بنها - مركز بنها - قها - قليوب مدينة - قليوب مركز - شبين القناطر - طوخ - كفر شكر)، ويبلغ إجمالي عدد المشتركين بالقطاع حوالي (1.2 مليون) مشترك منهم 282 ألف مشترك مسبوق الدفع تم خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين.

وأشارت إلى أن عملية التطوير شملت إنشاء 43 مركز خدمة بالمدن والقرى المشتركين، وتركيب 57 لوحة توزيع جهد متوسط ، فيما بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (1600.782) كم، وإجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (1475.002) كم، وإجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (4557.001) كم، وإجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (216.879) كم، وإجمالي عدد المحولات (4132) محولا بإجمالي قدرة (1515.602) م.ف.أ.

وتابعت أنه تم إضافة (3.909) كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، و3 محولات بقدرة (4.75) م.ف.أ خلال شهر مايو 2020، بالإضافة إلى إجمالي المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 1/6/2020 مبلغ حوالى 60 مليون جنيه، وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعياً إلى تحقيق رضا المشتركين.

ونوهن بأنه لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بعدد 4 فرق بقطاع القليوبية بإجمالي 36 فردا مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر حفاظاً على سلامة العملاء والعاملين.

وحول محاضر الضبطية القضائية بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر مايو 2020 حوالي (503) محاضر بإجمالي قيمة حوالي 415 ألف جنيه بقطاع القليوبية.

وشدد الدكتور شاكر على الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير، وضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.

وأكد أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل، وأن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة، موضحا ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، مع ضرورة الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.