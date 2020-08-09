تعليم البحيرة: انتهاء اليوم السابع من امتحانات الدبلومات دون شكاوى

أعلن الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتهاء اليوم السابع من امتحانات الدبلومات الفنية دون شكاوى، ووسط جو من الهدوء ولم تتلق غرف العمليات أية شكاوى، سوى ضبط حالة غش إلكترونية بالمحمول في إدراة النوبارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح محمد أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات هذا العام بلغ 54801 للأقسام الثلاثة، مشيرًا إلى الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين، لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

وأضاف أنه تم متابعة الامتحانات لحظة بلحظة، من خلال ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ وحلها فورًا في مهدها، إضافة إلى تأمين اللجان بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة من خارج اللجان وفي محيطها، وانتهت جميع الامتحانات في موعدها المحدد وفقًا للجداول المعلنة، وإرسال أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقبة.