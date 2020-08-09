مقتل 6 فرنسيين في هجوم مسلح بالنيجر

أفادت البيانات الصادرة عن السلطات في النيجر، اليوم الأحد، بمقتل 6 فرنسيين ومواطنين اثنين في الدولة الواقعة غربي قارة إفريقيا.



وقال إبراهيم كاتيلا، حاكم إقليم تيلابري، اليوم الأحد، إن أشخاصًا مدججين بالسلاح كانوا يستقلون دراجات نارية، هاجموا الأشخاص الثمانية في الإقليم الواقع غربي البلاد.



وأضاف "كاتيلا"، أن القتلى الفرنسيين هم عاملون في منظمة "اكتد" الفرنسية الإغاثية، كانوا يقومون بجولة سياحية، أما القتيلان النيجريان فهما السائق والمرشد.



يذكر أن منطقة الساحل الإفريقي الواقعة جنوب الصحراء الكبرى وتمتد من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر، تعتبر منطقة غير آمنة، إذ ينشط فيها العديد من الجماعات المتشددة، وبعض هذه الجماعات يدين بالولاء لتنظيم القاعدة أو لتنظيم الدولة الإسلامية داعش.