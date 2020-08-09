الانتهاء من رش وتجهيز لجان سفاجا استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ

أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، الانتهاء من تجهيز ورش وتعقيم جميع اللجان والمناطق المحيطة، وكذا غرف العمليات بالوحدة المحلية ورفع درجة الاستعداد بالمدينة للمتابعة على مدار الساعة، مع التأكيد على استمرار تلك الحملات بصفة دورية وتكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج و داخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها مع الوقوف على مسافة واحدة تأكيدًا للحيادية والشفافية.



وناشدت "رئيس المدينة " المواطنين بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي، والمشاركة السياسية للنهوض بالأمة، مؤكدةً أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات كواجب وطني وحق دستوري لكل مواطن مصري.



يُذكر أن الكتلة التصويتية بسفاجا تبلغ 40 ألفًا و983 ناخبًا، كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية 17 مركزًا، وعدد اللجان العامة 20.



وأوضحت أنه تشجيعًا للمشاركة في الانتخابات بفاعلية سيتم توفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين لمقرات اللجان مجانًا للتسهیل عليهم، وكذا أماكن مناسبة للانتظار أمام مقار اللجان الانتخابية، وأماكن خاصة لكبار السن والمعاقين ولجان خاصة للمرأة.



وأشارت رئيس المدينة، إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز كشافات الإضاءة والتأكيد على صلاحيتها، وجميع وسائل ومعدات الحماية المدنية وتجهيز دورات المياه وصيانتها ونظافتها وتوافر طفايات حريق مع وجود عناصر مدربة على استخدامها، كما تم توفير كراسي ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء المدرسة لراحة كبار السن، مع تدبير كرسي متحرك بكل مقر واختيار مقر لجان التصويت الفرعية بالدور الأرضي مراعاة لظروف كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، ومراجعة أعمال الإنارة داخل غرف اللجنة الرئيسية وتوفير المياه.



ولفتت إلى إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بكل القطاعات "الصحة، والأسعاف والحماية المدنية"، مع عدم السماح بأي إجازات خلال فترة الانتخابات.