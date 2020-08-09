رئيس مكافحة العدوى بـ«عزل العجمي»: انتحار مصابي كورونا قد يأتي نتيجة لضغوط أسرية

قال رئيس قسم مكافحة العدوى بمستشفى عزل العجمى بالإسكندرية الدكتور أسامة عبد الحميد شعيشع، على خلفية منتحر كورونا الذي ألقى بنفسه من شرفة غرفته بالعزل بعد شجار مع زوجته المريضة فى نفس الحجرة، إن دوافع الانتحار لدى مصابي كورونا ليس بالضرورة يأس من الشفاء و الخوف من الموت وأن المرض ليس له علاج، و لكن في بعض الأحيان تأتي نتيجة ضغوط أسرية أو تخوفات من التنمر والنفور منه الأمر الذي لايستطيع تحمله، مما يعود بالسلب على الحالة النفسية للمصاب وعلى ضعف جهازه المناعي.



وأضاف "شعيشع"، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، اليوم الأحد، أن زوجة المنتحر تم نقلها إلى غرفة أخرى وحالتها مستقرة والأطباء معها للنهاية بإذن الله، متابعًا أن الأطقم الطبية في عزل العجمي يؤدون دور الطبيب النفسي رغم وجود أطباء نفسيين دائميين، لكن في مراحل نفسية معينة كالدخول فى حالة اكتئاب لابد من تدخل الطبيب النفسي.



وأشار إلى أنه بصفته استشارى نساء وتوليد، وأجرى عمليتين قيصريتين في عزل العجمي كان بدوره يتحدث مع السيدات ويطمأنهم على رضيعهن قبل الولادة كنوع من أنواع التهدئة النفسية.



ولفت إلى أن هناك حالة لسيدة حامل مصابة بكورونا بعزل العجمي، وكان زوجها ووالدتها وحماتها مصابين في المستشفى، وتوفت حماتها مما أثر بالسلب على نفسية الحامل، و لكنه لم يتركها ودعمها نفسيًا حتى تمت عملية الولادة، وأنها الآن تعافت وزوجها ووالدتها ورضيعها حالتهم جميعًا مستقرة.



وتابع أن مرورو الأطباء والتمريض على المرضى لمجرد الحديث معهم والدردشة أمر هام، وضرورى إلى جانب إتاحة التلفزيون وكل الخدمات التي تشعرهم بأنهم في بيتهم و ليس داخل أربع حيطان، الأمر الذى يقوي جهاز مناعاتهم، لافتًا إلى أن المستشفى تحاول جاهدة أن تضع المرضى الأقارب معًا في غرف واحدة سويًا لدعم بعضهم البعض نفسيًا أفضل من الوحدة والقلق على الآخر.



وأوضح أن بعض المتعافين من كورونا قد يشعروا بأعراض ذات أثر سلبي خاصة في الجهاز العصبي وأحيان أخرى تقلبات في الحالة النفسية.