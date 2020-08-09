السفارة الأمريكية في بيروت تعرب عن تأييدها للمحتجين ضد السلطة

نشرت السفارة الأمريكية في بيروت، اليوم السبت، تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر، تعرب فيه عن تأييدها للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت العاصمة اللبنانية.

وكتبت السفارة، في تغريدتها: "الشعب اللبناني عانى كثيرًا ويستحق أن يكون له قادة يستمعون إليه"، مضيفة أنه على الزعماء اللبنانيين تغيير المسار للاستجابة للمطالب الشعبية التي تنادي بالشفافية والمساءلة.

وأضافت: "نحن ندعمهم في حقهم في التظاهر السلمي، ونشجع جميع الأطراف المعنية على الإحجام عن العنف".

ونشرت تغريدتها في الوقت الذي اشتبك فيه آلاف المحتجين مع الشرطة عند المباني الحكومية في مختلف أنحاء العاصمة بيروت.