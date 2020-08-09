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ارتفاع الطلب على وسائل النقل العام والطاقة في المكسيك

د ب أ
نشر في: الأحد 9 أغسطس 2020 - 6:40 م | آخر تحديث: الأحد 9 أغسطس 2020 - 6:40 م

قالت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، إن الطلب على وسائل النقل العام في المكسيك ارتفع فى الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة أن الاستهلاك والإنفاق والمؤشرات البديلة الأخرى زادت أيضا بشكل أساسي، وسط تغيير طفيف في القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

وارتفع الطلب على وسائل النقل العام، الذي يتم قياسه من خلال تطبيق "موفيت" لتخطيط الرحلات الحضرية، عن الأسبوع السابق في "مكسيكو سيتي" و"جوادالاخارا".

وأنتجت محطات توليد الطاقة في المكسيك 40.9 جيجاوات كحد أقصى من الطاقة الكهربائية في 8 أغسطس، مقارنة بـ39.7 جيجاوات في الأسبوع السابق.

وسجلت المكسيك 475 ألفا و902 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى التاسع من أغسطس.

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