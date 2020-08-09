يطلق صندوق التنمية الثقافية، اليوم الأحد، بالتعاون مع جمعية البلد، الموسم الثالث لمسابقة المواهب الذهبية لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في مجالات الغناء والعزف الفردي والجماعي والاستعراض.

وقالت الدكتورة هادية صابر، نائب رئيس جمعية البلد، وصاحبة المبادرة، إن المسابقة تهدف لإظهار ما يتمتع به أصحاب الهمم من مواهب غنائية وعزف فردي وجماعي واستعراض ورسم، ودعمهم وإتاحة الفرص لهم لعرض مواهبهم وتشجيعهم.

وأوضحت "صابر"، في بيان صادر عن جمعية البلد، أن فعاليات الموسم الثالث للمسابقة سيشهد إطلاق مواهب كبيرة لذوي الاحتياجات الخاصة من الإسكندرية إلى أسوان، بتعاون كبير مع وزارة التربية والتعليم كما حدث في الأعوام الماضية.

وأشارت إلى أن حفل ختام الموسم الثاني شهر أكتوبر من العام الماضي، كان بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ونقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، ورئيس صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة الدكتور فتحي عبد الوهاب، وعدد من نجوم الفن والثقافة وأعضاء مجلس النواب.