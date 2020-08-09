رئيس حكومة لبنان الذي شهد عهده وصول شحنة نترات الأمونيوم لبيروت: لا أعرف كيف وصلت

قال رئيس وزراء لبنان الأسبق، نجيب ميقاتي، والذي شهد عهده وصول شحنة نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت عام 2013، إنه لا يعلم كيف وصلت الشحنة إلى المرفأ، مشيرًا إلى أنه لا يمتلك المعلومات الكافية حول وصولها.

وأضاف «ميقاتي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن حكومته رصدت وجود الشحنة، موضحًا أن الشحنة تم إفراغها بالمرفأ في عهد الحكومة التالية، والتي تولت المنصب في 15 فبراير لعام 2014.

ولفت إلى أن السلطات رفضت تفريغ الشحنة في مرفأ بيروت أثناء تواجده كرئيس للحكومة، وأبقت الشحنة في عرض البحر حتى تاريخ 20 يونيو 2014، مضيفًا أن حكومته تقدمت بالاستقالة في 22 ديسمبر لعام 2013.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق أنه لا يستطيع أن يجزم بشيء بخصوص وجود الشحنة وطريقة وصولها، قائلًا إن هناك علامات استفهام موجهة إلى كيفية دخول شحنة الأمونيوم مرفأ بيروت.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، بتجاوز عدد ضحايا الحادث إلى 160 شهيدًا ونحو 5000 آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.