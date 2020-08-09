الكاظمي: أدعو الجميع لإسناد الشعب اللبناني لتخفيف آثار انفجار بيروت

اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، انفجار مرفأ بيروت بأنها فاجعة ودرس عميق ومشترك عن خطورة الصراع السياسي الداخلي والإقليمي والدولي في المنطقة.

وقال الكاظمي، خلال المؤتمر الدولي الخاص لتقديم الدعم لبيروت والشعب اللبناني، "نجتمع في هذه اللحظة الإنسانية العصيبة، لنقف موحدين إلى جانب شعب لبنان".

وأضاف "إن فهمنا العميق لمتطلبات مرحلة مابعد الكارثة، يجعلنا أمام مسئولية فورية لنقف مع أشقائنا اللبنانيين لمواجهة هذه التحديات وتجاوزها، ونحن ندرك أن ذلك لن يكون من دون توفير إرادة ومسئولية دولية مشتركة".

ودعا القوى في لبنان إلى إعادة تقييم تجربتهم السياسية، مقرونة بمبادرة دعم للاقتصاد اللبناني وإعادة إصلاح الضرر الذي وقع على الشعب اللبناني، وعدم التوقف حتى يعود لبنان إلى وضعه الطبيعي المستقر، كمصدر للثقافة والإلهام والريادة في الشرق الأوسط.

وتابع رئيس الوزراء العراقي، "من بغداد التي نزفت دماً ودمعاً ودفعت أثماناً باهضة وكبيرة للارتباكات الإدارية والقانونية، وتضرر الثقة المصيرية بين الشعب ومؤسسات الدولة، ونحاول اليوم التماسك والوقوف على قدمينا من جديد، أدعو الجميع لإسناد الشعب اللبناني بمواقف جادة تخفف آثار الفاجعة عن بيروت وشعب لبنان".