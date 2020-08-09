النواب اللبناني يناقش الحكومة بشأن انفجار مرفأ بيروت الخميس المقبل

يبدأ مجلس النواب اللبناني، في عقد جلسات مفتوحة من يوم الخميس المقبل، في قصر الاونيسكو لمناقشة الحكومة بشأن انفجار مرفأ بيروت.

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري ، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد، عن جلسات مفتوحة للمجلس النيابي "لمناقشة الحكومة عن الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب وتجاهلها".

وكان انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم هز مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، ما أحدث دمارا هائلا في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة، كما تضرر العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.

وأسفر الانفجار عن سقوط 158 قتيلا ونحو 6000 جريح، حسبما أفادت بيانات وزارة الصحة اللبنانية.